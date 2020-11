Arriva la serie YouTube per aiutare gli studenti ad usare Google

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 18 novembre 2020) È un’insegnante della scuola Sciascia di Taranto, Filomena Pizzulli, la leader della Geg, la comunità di educatoriitaliani che ha lanciato in questi giorni unapergli(e non solo) nell’aumentare le competenze digitali in ambito ditools. Geg Italia ha così lanciato la nuovanata perL'articolo proviene da www.meteoweek.com.