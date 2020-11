Arrestato 37enne | attirava clienti con annunci escort e poi li rapinava

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – Si fingeva una donna che si prostituiva mettendo, con tanto di foto, su un sito di incontri on line ma agli appuntamenti, in una stanza presa in affitto in un B&B si presentava lui, un cittadino egiziano di 37 anni, con precedenti, e. L’ultimo appuntamento e’ stato fatale per il malvivente ed e’ statodai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro. Verso le 19 di ieri, dopo essersi presentato come donna, concordava un appuntamento, tramite messaggi sms, presso un B&B in zona Castro Pretorio con l’aspirante cliente che aveva trovato l’o, con tanto di foto di un’avvenente donna, su un sito di. Ad attendere la vittima, come una maitresse, c’era il cittadino egiziano che lo ha fatto entrare nella stanza, ...