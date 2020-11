"A Gaudio non crede nessuno: ecco cosa è successo davvero". Marcello Sorgi, bomba sul disastro-Calabria (Di mercoledì 18 novembre 2020) Basta balle, per piacere. Basta con le figuracce e basta con le menzogne sul caso Calabria, sul ridicolo balletto di nomine relative all'assessore all'emergenza coronavirus. L'ultimo atto, quello che ha come tragicomico protagonista Eugenio Gaudio, il commissario che dice "no" un giorno dopo aver detto "sì" perché sua moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro. Roba da barzelletta, peccato però che di barzellette non si tratti. E su tutta questa vicenda piove il commento indignato di Marcello Sorgi, che dice la sua a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7: "Gaudio era il tecnico, che è sempre la soluzione quando si fa un pasticcio politico. Ma chi ci crede che la povera signora Gaudio è la responsabile del fatto che il Professor ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Basta balle, per piacere. Basta con le figuracce e basta con le menzogne sul caso, sul ridicolo balletto di nomine relative all'assessore all'emergenza coronavirus. L'ultimo atto, quello che ha come tragicomico protagonista Eugenio, il commissario che dice "no" un giorno dopo aver detto "sì" perché sua moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro. Roba da barzelletta, peccato però che di barzellette non si tratti. E su tutta questa vicenda piove il commento indignato di, che dice la sua a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7: "era il tecnico, che è sempre la soluzione quando si fa un pasticcio politico. Ma chi ciche la povera signoraè la responsabile del fatto che il Professor ...

CottarelliCPI : Non ho parole. Il terzo commissario della sanità calabrese #Gaudio si è dimesso a poche ore dalla sua nomina. I pri… - petergomezblog : Calabria, Eugenio Gaudio rinuncia all’incarico da commissario alla Sanità. Il motivo? “Mia moglie non vuole trasfer… - AMorelliMilano : Si dimette anche #Gaudio, il terzo #Commissario nominato in pochi giorni da #Conte e #Speranza alla guida della san… - Nerot45888119 : RT @NicolaPorro: ?? #Gaudio e le “colpe” delle mogli, il flop del modello italiano, Travaglio impazzisce perché c’è aria di Cav... Questo e… - 1giornodapecora : #ugdp cosa ne pensa #MassimoPalanca delle dichiarazioni della moglie del rettore Gaudio, che avrebbe detto di non v… -