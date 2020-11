Trovato un accordo tra Emergency e Protezione Civile per la Calabria

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - È stato raggiunto untra, l'Ong che fa capo a Gino Strada, e laper "contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in". Secondo l'annuncio diffuso sui canali social di, l'è stato raggiunto nel pomeriggio. "Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringraziamo il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro die le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno", si legge nel post. pic.twitter.com/yQq08tRfmU —(@ong) November 17, 2020 L', si legge in una ...