Perchè le scarpe Lidl sono andate a ruba in Italia? Le “alternative” degli amici di Twitter

Anche in Italia sono arrivate le scarpe e le ciabatte Lidl, in vendita da lunedì 16 novembre ma già sold out ovunque. La collezione "Lidl Fan Collection" è andata letteralmente a ruba diventando un vero e proprio fenomeno, per alcuni dei tutto inspiegabile. In poche ore le emblematiche calzature sono diventate introvabili, ma perchè?

repubblica : Roma, la confessione di un reseller: 'Ecco come e perché abbiamo fatto razzia di scarpe Lidl' - CRILombardia : Perché mettersi in coda per delle scarpe, quando le scarpe migliori sono già ai tuoi piedi? ???? Non farti fare le sc… - AnnaGuerrini2 : RT @Baldaranza: *Ultimissime Comunicato del Ministero della salute: tutti quelli con ai piedi le scarpe della #Lidl saranno gli ultimi a r… - blogtivvu : Perchè le scarpe #Lidl sono andate a ruba in Italia? Le alternative su Twitter - oradaria_ : se avete comprato le scarpe della #Lidl , prenotatevi per il tampone perché la mancanza di gusto è uno dei sintomi del covid ?? -

