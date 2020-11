L'iniziativa sulla scia del "caffè sospeso" (Di martedì 17 novembre 2020) L'iniziativa al Rione Sanità prende spunto dalla tradizione napoletana del "caffè sospeso". Napoli, arriva il “tampone sospeso”: l’idea al Rione Sanità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 17 novembre 2020) L'al Rione Sanità prende spunto dalla tradizione napoletana del "". Napoli, arriva il “tampone”: l’idea al Rione Sanità su Notizie.it.

Radicali : Esattamente quattro anni fa depositavamo in Parlamento le firme degli oltre 50.000 cittadini sulla proposta di legg… - GreenItalia1 : RT @RossellaMuroni: Questa settimana a #Roma torna in Consiglio comunale una delibera di iniziativa popolare per un regolamento sulla gesti… - EUROPEDIRECTBAS : Articolo pubblicato oggi 17/11/2020 su LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO sulla iniziativa 'Un caffè con l'ambasciatore' i… - veronica_rosset : Ma davvero la prima iniziativa di Azione in Lombardia è sulla distribuzione dei profilattici? Non c’era niente di p… - uscia : RT @RossellaMuroni: Questa settimana a #Roma torna in Consiglio comunale una delibera di iniziativa popolare per un regolamento sulla gesti… -

Ultime Notizie dalla rete : iniziativa sulla L'iniziativa sulla scia del "caffè sospeso" Yahoo Finanza Utet-Grandi opere, fallisce una delle ‘cose belle d’Italia’

di Selene Vatteroni Entrata a far parte nel 2014 del gruppo “Cose belle d’Italia” come rappresentante dell’eccellenza italiana, oggi la Utet-Grandi Opere, la collana della casa editrice torinese dedic ...

La biblioteca arriva a casa: ogni giorni un evento social

Empoli, 17 novembre 2020 - Non c'è noia con lo staff della biblioteca Fucini di Empoli. ogni giorno, alle 17, sulla pagina Facebook della struttura, è in arrivo un'iniziativa tutta da vivere, seppur a ...

di Selene Vatteroni Entrata a far parte nel 2014 del gruppo “Cose belle d’Italia” come rappresentante dell’eccellenza italiana, oggi la Utet-Grandi Opere, la collana della casa editrice torinese dedic ...Empoli, 17 novembre 2020 - Non c'è noia con lo staff della biblioteca Fucini di Empoli. ogni giorno, alle 17, sulla pagina Facebook della struttura, è in arrivo un'iniziativa tutta da vivere, seppur a ...