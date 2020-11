Kolarov positivo al Covid, altro problema per Conte (Di martedì 17 novembre 2020) L’Inter non prende pace, anche Kolarov positivo al Covid. Il difensore non ci sarà per le prossime partite: Bastoni chiamato agli straordinari Conte sarà orfano di Kolarov per le prossime partite di Serie A e di Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore è risultato positivo al Covid e andrà in isolamento seguendo il protocollo. Una stagione instabile finora per l’Inter. L’inizio di stagione del serbo non è dei migliori, ancora deve ambientarsi in questo nuovo ruolo. Il tecnico nerazzurro non vorrebbe schierarlo a tutta fascia e sarebbe tentato a continuare ad insistere per fargli imparare questo posizionamento. Kolarov potrebbe allungarsi la carriera nel terzetto difensivo, ... Leggi su zon (Di martedì 17 novembre 2020) L’Inter non prende pace, ancheal. Il difensore non ci sarà per le prossime partite: Bastoni chiamato agli straordinarisarà orfano diper le prossime partite di Serie A e di Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore è risultatoale andrà in isolamento seguendo il protocollo. Una stagione instabile finora per l’Inter. L’inizio di stagione del serbo non è dei migliori, ancora deve ambientarsi in questo nuovo ruolo. Il tecnico nerazzurro non vorrebbe schierarlo a tutta fascia e sarebbe tentato a continuare ad insistere per fargli imparare questo posizionamento.potrebbe allungarsi la carriera nel terzetto difensivo, ...

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid-19 ?? - FBiasin : -#Kolarov parte per il ritiro della #Serbia in condizioni fisiche precarie. -Non gioca contro la #Scozia -Rientra i… - santilli_franco : RT @FBiasin: -#Kolarov parte per il ritiro della #Serbia in condizioni fisiche precarie. -Non gioca contro la #Scozia -Rientra in anticipo… - Fraboys69 : RT @ZZiliani: Grande delusione di Antonio #Conte dopo l'annuncio del giocatore positivo di oggi. Il tecnico sempre più convinto che #Erikse… - CalcioRepublic : #Inter #Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri #COVID19 -