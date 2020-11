Jaguar Land Rover, una città virtuale per sperimentare la guida autonoma con la I-Pace (Di martedì 17 novembre 2020) Condizione imprescindibile perché la guida autonoma, in futuro, possa attecchire, è che si svolga in un’ecosistema tecnologico intelligente, in grado di acquisire e fornire informazioni scambiandole coi veicoli in transito. Per fare questo, ovviamente c’è bisogno di effettuare una quantità cospicua di test, in ambiente quanto più possibile aderente a quello reale. Jaguar-Land Rover, a questo scopo, insieme ad altre aziende (di software, mobilità e telecomunicazioni) è partner del Future Mobility Campus IreLand. Si tratta di uno smart city hub composto da 12 chilometri di strade pubbliche e strutture capaci di interagire con mezzi dotati di autonomous driving: incroci intelligenti, strade connesse, parcheggi autonomi e punti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Condizione imprescindibile perché la, in futuro, possa attecchire, è che si svolga in un’ecosistema tecnologico intelligente, in grado di acquisire e fornire informazioni scambiandole coi veicoli in transito. Per fare questo, ovviamente c’è bisogno di effettuare una quantità cospicua di test, in ambiente quanto più possibile aderente a quello reale., a questo scopo, insieme ad altre aziende (di software, mobilità e telecomunicazioni) è partner del Future Mobility Campus Ire. Si tratta di uno smart city hub composto da 12 chilometri di strade pubbliche e strutture capaci di interagire con mezzi dotati di autonomous driving: incroci intelligenti, strade connesse, parcheggi autonomi e punti di ...

