Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 17 novembre 2020 (Di martedì 17 novembre 2020) stasera, 17 novembre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata, un’intervista il leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi affrontati: le polemiche tra Regioni e Governo per il sistema di suddivisione in zone di rischio e la crisi economica che sta investendo l’Italia. Con il contributo di Matteo Salvini, Vittorio Feltri e del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, spazio al dibattito sulle restrizioni introdotte dal Governo per frenare la curva dei contagi, sul Natale che ci aspetta e l’impatto che le limitazioni avranno sull’economia del Paese nel mese storicamente considerato il più florido per il commercio. Un particolare focus sarà dedicato ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 17 novembre 2020), 17, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata, un’intervista il leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi affrontati: le polemiche tra Regioni e Governo per il sistema di suddivisione in zone di rischio e la crisi economica che sta investendo l’Italia. Con il contributo di Matteo Salvini, Vittorio Feltri e del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, spazio al dibattito sulle restrizioni introdotte dal Governo per frenare la curva dei contagi, sul Natale che ci aspetta e l’impatto che le limitazioni avranno sull’economia del Paese nel mese storicamente considerato il più florido per il commercio. Un particolare focus sarà dedicato ...

SaveChildrenIT : In Italia entro la fine dell’anno 1 milione e 140 mila #ragazze rischiano di ritrovarsi tagliate fuori dallo studio… - AnnalisaChirico : Per #Macron ogni falla alle frontiere è un rischio per la sicurezza di tutta l'Ue. Non a caso l'Italia è stata escl… - SkySport : PAULO DYBALA compie 27 anni. Auguri! ? «Nell’ultimo periodo sono cresciuto molto. Non mi considero più un ragazzo p… - lauramjj58 : RT @Ambrakey1: @luigidimaio @Mov5Stelle Voi siete Ancora a sostegno di questo governo di pidioti perché avete il mutuo da finire di pagare.… - MauroAliano : @GpCarlucci @ANTONIOMAUROAND @gianpvia Abbiamo consumato il Tavernello in brick fuori dal parcheggio -