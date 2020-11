Bettini scrive, Berlusconi dà le carte e Conte… La bussola di Ocone (Di martedì 17 novembre 2020) Si dice che ci siano tre persone che, mantenendo sempre un profilo defilato o comunque non da protagonisti principali, muovano i fili della politica romana: contribuiscono cioè a tessere alleanze, a tenere vivo un rapporto fra avversari, a disegnare scenari futuri. I loro nomi sono ben noti a chi segue le vicende politiche, anche se appunto non come i protagonisti principali della scena: Goffredo Bettini, Gianni Letta e Denis Verdini (il quale però è da qualche giorno “fuori combattimento” perché “azzoppato” da una quanto meno controversa sentenza della magistratura). La novità di questi giorni è che, abbandonato il suo storico understament, Bettini è sceso direttamente un campo con interviste e interventi sui giornali per dare corpo con le sue parole, in modo performativo, ad un ... Leggi su formiche (Di martedì 17 novembre 2020) Si dice che ci siano tre persone che, mantenendo sempre un profilo defilato o comunque non da protagonisti principali, muovano i fili della politica romana: contribuiscono cioè a tessere alleanze, a tenere vivo un rapporto fra avversari, a disegnare scenari futuri. I loro nomi sono ben noti a chi segue le vicende politiche, anche se appunto non come i protagonisti principali della scena: Goffredo, Gianni Letta e Denis Verdini (il quale però è da qualche giorno “fuori combattimento” perché “azzoppato” da una quanto meno controversa sentenza della magistratura). La novità di questi giorni è che, abbandonato il suo storico understament,è sceso direttamente un campo con interviste e interventi sui giornali per dare corpo con le sue parole, in modo performativo, ad un ...

