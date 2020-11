Let Them All Talk: Meryl Streep nel trailer del film di Steven Soderbergh (Di lunedì 16 novembre 2020) Nel trailer e poster di Let Them All Talk, in arrivo su HBO Max il 10 dicembre ritroviamo Meryl Streep ancora una volta diretta da Steven Soderbergh. HBO Max ha diffuso trailer e poster di Let Them All Talk, nuovo film di Steven Soderbergh interpretato dal premio Oscar Meryl Streep. Al centro di Let Them All Talk c'è un'acclamata scrittrice (Meryl Streep) che decide di fare una crociera insieme alle due migliori amiche, Candice Bergen e Dianne Wiest, per divertirsi e rimarginare delle vecchie ferite. Suo nipote (Lucas Hedges) si ritrova coinvolto nel progetto del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020) Nele poster di LetAll, in arrivo su HBO Max il 10 dicembre ritroviamoancora una volta diretta da. HBO Max ha diffusoe poster di LetAll, nuovodiinterpretato dal premio Oscar. Al centro di LetAllc'è un'acclamata scrittrice () che decide di fare una crociera insieme alle due migliori amiche, Candice Bergen e Dianne Wiest, per divertirsi e rimarginare delle vecchie ferite. Suo nipote (Lucas Hedges) si ritrova coinvolto nel progetto del ...

