Lamborghini Huracán - Il 18 novembre debutta la variante estrema (Di lunedì 16 novembre 2020) Un teaser anticipa una novità che la Lamborghini presenterà il prossimo 18 novembre. La Casa italiana non ha fornito dettagli in merito, ma l'immagine della vettura sotto un telo parla chiaro: si tratta di una nuova variante estrema della Huracán. Il taglio delle luci a Led è inconfondibile, ma sono il grande alettone in coda e la protuberanza vicino al tetto a rendere più interessante questa anteprima. Dopo il restyling della supercar con la versione Evo, il Toro non ha ancora proposto un'erede della Performante: ora sembra giunto il momento. Derivata dalle corse. Per il momento, la Lamborghini si è limitata a parlare di un allestimento derivato dall'esperienza sui circuiti, quindi è possibile che la nuova V10 prenda spunto dalla Super Trofeo in maniera più diretta, per esempio dal ...

