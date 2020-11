Incidente sul lavoro in via Mura della Caccia: ferito 42enne (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente sul lavoro in via Mura della Caccia. Un 42enne è rimasto ferito nei pressi di un cancello situato alle spalle della stazione ferroviaria venendo schiacciato dalle inferriate e rimediando forti contusioni alle gambe. L’uomo, immediatamente soccorso e trasportato al San Pio, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118 e la squadra volante della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –sulin via. Unè rimastonei pressi di un cancello situato alle spallestazione ferroviaria venendo schiacciato dalle inferriate e rimediando forti contusioni alle gambe. L’uomo, immediatamente soccorso e trasportato al San Pio, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118 e la squadra volantePolizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

