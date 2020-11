Hai un fiorino d’oro? Incredibile | ecco quanto vale

Leggi su android-news.eu

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il, celebre moneta d’oro famosissima dell’antichità, ha antiche origini che vanno ricercate nel XIII secolo, nel pieno Medioevo. Il nome di questa moneta d’oro gli è stato attribuito per via del fiore di Giglio rappresentato sul dritto della moneta stessa. Ild’Oro di Firenze Il primod’oro venne coniato nella Firenze del XIII secolo, quando era ancora la “Repubblica di firenze”. Dal 1215 iniziarono i primi dissidi fra guelfi e ghibellini che portarono infine alla nascita della “Repubblica del Primo Popolo” nel 1250. In questa Repubblica i milites erano stati allontanati dalla guida del governo, affidato invece a mercanti, artigiani, banchieri, notai e giudici. In quel periodo il Governo del Primo Popolo volle scommettere ...