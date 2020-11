Effetto Covid, Siae: nel primo semestre 2020 eventi diminuiti del 64,18% (Di lunedì 16 novembre 2020) Gli eventi diminuiti del 64,18% nei primi sei mesi del 2020, con la spesa al botteghino che scende del 66,95%, la spesa del pubblico del 72,96% e gli ingressi del 61,62%. Sono gli effetti del Covid ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 novembre 2020) Glidel 64,18% nei primi sei mesi del, con la spesa al botteghino che scende del 66,95%, la spesa del pubblico del 72,96% e gli ingressi del 61,62%. Sono gli effetti del...

Unomattina : #Covid: 'quello che stiamo rilevando non è un appiattimento della curva ma un rallentamento della velocità con la q… - fattoquotidiano : Calabria, il commissario alla Sanità Cotticelli in tv: “Devo fare io il piano operativo Covid? Non lo sapevo”. Cont… - Eurosport_IT : No, non sono foto di repertorio ?? In Australia, dopo 7 mesi di lockdown e 0 casi di Covid-19, i tifosi possono rit… - arcanodavvero : RT @Cartabellotta: La macchina prima andava a 200 km/ora e adesso a 180 km/ora. E non sappiamo quanto per un rallentamento volontario (effe… - AndreaZeoli : RT @Cartabellotta: La macchina prima andava a 200 km/ora e adesso a 180 km/ora. E non sappiamo quanto per un rallentamento volontario (effe… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Effetto Covid, Siae: nel primo semestre 2020 eventi diminuiti del 64,18% TGCOM Tornano anche nel capoluogo i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Proseguono gli interventi da parte del Comune di Rovigo, a supporto delle famiglie rodigine per prevenire e contrastare l'emergenza sociale, abitativa, alimentare ed economica ancora in atto per ...

Radio Maria: “La pandemia è un complotto di Satana per fiaccare l’umanità. Biden? La ciliegina sulla torta”

Don Livio Fanzaga, direttore dell'emittente, molto ascoltata anche nel Cuneese, ha aggiunto: "L'obiettivo del demonio è quello di costruire un mondo nuovo senza Dio, dove saremmo tutti degli zombie" ...

Proseguono gli interventi da parte del Comune di Rovigo, a supporto delle famiglie rodigine per prevenire e contrastare l'emergenza sociale, abitativa, alimentare ed economica ancora in atto per ...Don Livio Fanzaga, direttore dell'emittente, molto ascoltata anche nel Cuneese, ha aggiunto: "L'obiettivo del demonio è quello di costruire un mondo nuovo senza Dio, dove saremmo tutti degli zombie" ...