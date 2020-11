Ambrogino 2020 ai medici e agli infermieri morti per Covid

(Di lunedì 16 novembre 2020) Milano, 16 novembre- La Grande meda d'oro degli Ambrogini , la massima onorificenza che concede l'amministrazione il giorno del patrono Sant'Ambrogio (il 7 dicembre), per quest'anno, così ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambrogino 2020

Milano Notizie.it

Milano, 16 novembre 2020 - I Ferragnez premiati con l'Ambrogino d'oro per il loro impegno nella prima ondata di Covid-19 nella creazione di nuovi posti letto in terapia intensiva al San Raffaele. E' ...La grande medaglia assegnata all'unanimità a medici e infermieri morti in questi mesi. Tributo alla memoria a Cattafesta, Masto e ai tassisti ...