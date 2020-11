Ultime Notizie Roma del 15-11-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono 33979 da ieri nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 195275 tamponi effettuati con un tasso di possibilità che tu che torna a salire al 17,4% Quindi con i dati del Ministero della Salute in totale dei positivi dell’inizio della pandemia ammonta ora a un milione 178529 contagi sono in calo Rispetto a ieri quando erano stati 36255 Stati Generali del MoVimento 5 Stelle Di Maio sono a disposizione alleanze programmatiche non strutturali Azzolina sulla scuola politica italiana finora barba di Battista dice Non vedo l’ora di rimettermi in gioco le prossime elezioni il movimento andrà da solo fico condividere agenda col centro-sinistra essere autonomi non vuol dire autosufficienti19 il creatore del vaccino xiser Beyoncé normalità solo ...