Trump spinge per non far contare tutti i voti: “Vuole rubare le elezioni” (Di martedì 3 novembre 2020) Continuano le polemiche su Trump e il suo tentativo di condizionare le elezioni. Anche alla vigilia del voto infatti la campagna del presidente ha fatto uscire un comunicato per rendere noto che farà ogni sforzo per impedire che vengano contati tutti i voti. Una posizione che Trump porta avanti da mesi e che continua a suscitare polemiche e timori con democratici e mondo dell’informazione che lo accusa: “Vuole rubare le elezioni”. LEGGI ANCHE > Trump dice che licenzierà il virologo Fauci in caso di vittoria Le polemiche su Trump alla vigilia del voto Nel comunicato che ha scatenato le polemiche su Trump, il suo staff sostiene che ” i democratici cercano di creare una cortina fumogena inventando ritardi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 3 novembre 2020) Continuano le polemiche sue il suo tentativo di condizionare le elezioni. Anche alla vigilia del voto infatti la campagna del presidente ha fatto uscire un comunicato per rendere noto che farà ogni sforzo per impedire che vengano contati. Una posizione cheporta avanti da mesi e che continua a suscitare polemiche e timori con democratici e mondo dell’informazione che lo accusa: “Vuolele elezioni”. LEGGI ANCHE >dice che licenzierà il virologo Fauci in caso di vittoria Le polemiche sualla vigilia del voto Nel comunicato che ha scatenato le polemiche su, il suo staff sostiene che ” i democratici cercano di creare una cortina fumogena inventando ritardi ...

chiarapellegri9 : RT @DianaLanciotti: Non credo che il card. #Viganò sia un visionario complottista. La razionalità ci spinge a negare ciò che si muove nell'… - moneypuntoit : ?? Elezioni Usa: Pil spinge Trump, debolezza Wall Street a favore di Biden ?? - Enzaedma60 : RT @DianaLanciotti: Non credo che il card. #Viganò sia un visionario complottista. La razionalità ci spinge a negare ciò che si muove nell'… - cpetacci : RT @DianaLanciotti: Non credo che il card. #Viganò sia un visionario complottista. La razionalità ci spinge a negare ciò che si muove nell'… - jopratix : RT @DianaLanciotti: Non credo che il card. #Viganò sia un visionario complottista. La razionalità ci spinge a negare ciò che si muove nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump spinge Trump spinge il Sudan tra le braccia d'Israele. Ma non chiamiamola pace Globalist.it Trump, party con 400 persone alla Casa Bianca. Biden nel suo seminterrato. La strana notte elettorale negli Usa dei due sfidanti

La Casa Bianca in cui Trump si rinchiuderà è già stata blindata per il timore di tensioni sociali, che ha spinto a recintare ulteriormente l'edificio per renderlo inespugnabile, così come hanno fatto ...

Presidenziali U.S.A., oggi si vota. Musica: chi sta con Biden e chi con Trump

03 nov 2020 - Il bipolarismo puro agevola gli schieramenti netti. Ma country, pop, rock e hip hop si intrecciano nel sostegno ai due candidati, così come le generazioni degli artisti schierati.

La Casa Bianca in cui Trump si rinchiuderà è già stata blindata per il timore di tensioni sociali, che ha spinto a recintare ulteriormente l'edificio per renderlo inespugnabile, così come hanno fatto ...03 nov 2020 - Il bipolarismo puro agevola gli schieramenti netti. Ma country, pop, rock e hip hop si intrecciano nel sostegno ai due candidati, così come le generazioni degli artisti schierati.