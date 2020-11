Rocchi: «Var? Rendiamo meno soggettivo cos’è ‘il chiaro ed evidente errore’» (Di martedì 3 novembre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Gianluca Rocchi. Domenica sera, a Sky Sport, il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, ha annunciato che quest’anno farà da raccordo tra arbitri, club e Federazioni. Il suo compito, spiega Rocchi, è quello di analizzare gli episodi con giocatori e club. “La mia idea è capire ad esempio su un episodio su cui la commissione ha deciso una linea di intervento se questa trova o meno riscontro nelle squadre. Quando un episodio lo spieghi per come è nato, per come lo hai vissuto e sofferto con trasparenza, tutti ti accettano con più facilità. Se lo lasci nel dubbio chiunque può dire la sua e tutti possono avere ragione o torno”. Racconta come sta andando. “C’è ancora qualche carenza nella conoscenza del regolamento, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 novembre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Gianluca. Domenica sera, a Sky Sport, il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, ha annunciato che quest’anno farà da raccordo tra arbitri, club e Federazioni. Il suo compito, spiega, è quello di analizzare gli episodi con giocatori e club. “La mia idea è capire ad esempio su un episodio su cui la commissione ha deciso una linea di intervento se questa trova oriscontro nelle squadre. Quando un episodio lo spieghi per come è nato, per come lo hai vissuto e sofferto con trasparenza, tutti ti accettano con più facilità. Se lo lasci nel dubbio chiunque può dire la sua e tutti possono avere ragione o torno”. Racconta come sta andando. “C’è ancora qualche carenza nella conoscenza del regolamento, ...

