Petrolio: ancora in rialzo, Wti sale a 36,8 dollari (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 03 NOV - Quotazioni del Petrolio ancora in rialzo sul mercato after hours di New York dove il greggio Wti segna +0,2% a 36,82 dollari al barile. Il Brent è stabile e sfiora i 39 dollari ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 03 NOV - Quotazioni delinsul mercato after hours di New York dove il greggio Wti segna +0,2% a 36,82al barile. Il Brent è stabile e sfiora i 39...

zazoomblog : Petrolio: ancora in rialzo Wti sale a 368 dollari - #Petrolio: #ancora #rialzo #dollari - iconanews : Petrolio: ancora in rialzo, Wti sale a 36,8 dollari - fisco24_info : Petrolio: ancora in rialzo, Wti sale a 36,8 dollari: Brent sfiora 39 dollari al barile - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ultim'ora Petrolio: ancora giù a 34,3 dollari, tra virus e Libia - autostories_it : CITROEN SM Presentata a Ginevra nel 1970, 50 anni dopo è ancora un simbolo. Il comfort e la guidabilità su strada l… -