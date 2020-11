Mettere in lockdown gli anziani? Non è un’opzione epidemiologica né costituzionale (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Qualcuno li ha definiti la parte «non indispensabile allo sforzo produttivo del Paese». La stessa voce – quella di Giovanni Toti, che poi si è scusato – si è unita a quella del presidente della Lombardia Attilio Fontana e del presidente del Piemonte Alberto Cirio nel proporre un’isolamento della popolazione più anziana. L’idea è molto chiara: non fermiamo un intero Paese con un lockdown generale, e lasciamo a casa piuttosto gli over in pensione. Che, tra le altre cose, hanno più probabilità di essere uccisi dal Coronavirus. In realtà il ragionamento, come è sempre più evidente, è principalmente di natura economica. La chiusura parziale è mirata a promuovere una convivenza con il virus che non ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Qualcuno li ha definiti la parte «non indispensabile allo sforzo produttivo del Paese». La stessa voce – quella di Giovanni Toti, che poi si è scusato – si è unita a quella del presidente della Lombardia Attilio Fontana e del presidente del Piemonte Alberto Cirio nel proporre un’isolamento della popolazione più anziana. L’idea è molto chiara: non fermiamo un intero Paese con ungenerale, e lasciamo a casa piuttosto gli over in pensione. Che, tra le altre cose, hanno più probabilità di essere uccisi dal Coronavirus. In realtà il ragionamento, come è sempre più evidente, è principalmente di natura economica. La chiusura parziale è mirata a promuovere una convivenza con il virus che non ...

