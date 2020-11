La canzone di Daniele Silvestri per Gigi Proietti: Testardo è ispirata allo “zio” simpatico (Di martedì 3 novembre 2020) Esiste una canzone scritta da Daniele Silvestri per Gigi Proietti, lo svela il cantante in occasione della scomparsa dell’attore. Gigi Proietti si è spento il 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno, e sono tanti i ricordi condivisi continuamente sui social da parte di chi lo ha conosciuto. Tra questi, c’è anche il cantante Daniele Silvestri che ha spiegato di essersi ispirato proprio a Gigi Proietti per scrivere uno dei suoi pezzi. “Se c’è qualcuno che non avrei voluto ci lasciasse mai è proprio Gigi. Potrei scriverne per ore. Raccontare quello che è stato per me vederlo e conoscerlo, o quanto abbia influito ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 novembre 2020) Esiste unascritta daper, lo svela il cantante in occasione della scomparsa dell’attore.si è spento il 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno, e sono tanti i ricordi condivisi continuamente sui social da parte di chi lo ha conosciuto. Tra questi, c’è anche il cantanteche ha spiegato di essersi ispirato proprio aper scrivere uno dei suoi pezzi. “Se c’è qualcuno che non avrei voluto ci lasciasse mai è proprio. Potrei scriverne per ore. Raccontare quello che è stato per me vederlo e conoscerlo, o quanto abbia influito ...

Ultime Notizie dalla rete : canzone Daniele Daniele Silvestri rivela la canzone ispirata a Gigi Proietti: “Non ebbi il coraggio di proporgliela” Music Fanpage L'affettuoso ricordo di Gigi Proietti di Daniele Silvestri

02 nov 2020 - Il cantautore romano scrisse una canzone che avrebbe voluto proporre a Gigi Proietti, ma non trovò mai il coraggio di farsi avanti.

Gigi Proietti, Eleonora Daniele e Renzo Arbore in lacrime a Storie italiane: "Chiudiamo in silenzio"

Una giornata difficile però tutti. La morte di Gigi Proietti fa piangere il mondo della tv, cinema e teatro. Anche Renzo Arbore si ...

