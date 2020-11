Chi sono i QAnon, la setta digitale che non dovete sottovalutare (Di martedì 3 novembre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaSe le elezioni americane del 2016 erano diventate famose per le fake news, quelle del 2020 saranno ricordate come quelle delle teorie di complotto. A farla da padrona sono i credenti del movimento QAnon, ma chi sono e perché sono pericolosi? Tutto nasce dal forum 4chan, noto per essere il covo online dei troll dell’estrema destra americana da dove sono nati numerosi fenomeni online come Pedobear, Pepe the Frog e altro ancora. Qualcuno ci ride sopra, preferendo etichettare tutto come folklore, ironia o sfottò politico, ma ambienti come quello sono stati il terreno fertile per uno dei più grandi movimenti di fantascienza complottista mai visti. Il 28 ottobre 2017 iniziano a comparire degli strani messaggi ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaSe le elezioni americane del 2016 erano diventate famose per le fake news, quelle del 2020 saranno ricordate come quelle delle teorie di complotto. A farla da padronai credenti del movimento, ma chie perchépericolosi? Tutto nasce dal forum 4chan, noto per essere il covo online dei troll dell’estrema destra americana da dovenati numerosi fenomeni online come Pedobear, Pepe the Frog e altro ancora. Qualcuno ci ride sopra, preferendo etichettare tutto come folklore, ironia o sfottò politico, ma ambienti come quellostati il terreno fertile per uno dei più grandi movimenti di fantascienza complottista mai visti. Il 28 ottobre 2017 iniziano a comparire degli strani messaggi ...

Benji_Mascolo : Chi mi conosce è al corrente dei sacrifici che faccio ogni giorno per arrivare dove sono. Se un ragazzo di provinci… - marattin : Viviamo in un paese in cui pezzi dello Stato sono sotto processo per aver falsificato le intercettazioni al fine di… - Piu_Europa : Sono una fisica, ho dato ascolto alla scienza nella lotta al #covid. Chi conosce funzione esponenziale, sa che rt 1… - Crisi57Silvia : @GiuseppeConteIT Non se ne fanno nulla del Vostro cordoglio i parenti delle vittime,molto probabilmente sono arrabb… - forawhile____ : Oppini sono settimane che ha messo in atto il suo piano..e ci siete cascate. Prima Guenda ora chi sarà la prossima?… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Donald Trump: chi sono i suoi 5 sostenitori più ricchi Forbes Italia Trasloco rapido per gli uffici del Comune lunedì aprirà il nuovo reparto Covid

La sede di piazza della Libertà ospiterà gli impiegati Asl che lasceranno il posto in ospedale ai 30 letti per la lotta al virus ...

Frosinone, ancora lunghe file al drive-in ma, da domani, scatta l'obbligo di prenotazione

Da domani scatta l’obbligo della prenotazione, ma intanto continuano le file al drive in di Frosinone per eseguire gli esami epidemiologici per il coronavirus. Nella giornata di ieri, ...

La sede di piazza della Libertà ospiterà gli impiegati Asl che lasceranno il posto in ospedale ai 30 letti per la lotta al virus ...Da domani scatta l’obbligo della prenotazione, ma intanto continuano le file al drive in di Frosinone per eseguire gli esami epidemiologici per il coronavirus. Nella giornata di ieri, ...