Alessandro Cattelan, anche lui positivo al Covid: “Come sto”. Che succede a X Factor (Di martedì 3 novembre 2020) Momento di grande incertezza per le sorti di X Factor e, di conseguenza, per i suoi tantissimi, affezionati telespettatori. Il futuro del celebre talent show di Sky Uno potrebbe essere compromesso a causa di una notizia resa pubblica qualche ora fa. Stiamo parlando dell’acclamato presentatore Alessandro Cattelan che è risultato positivo al Covid. A rendere pubblica la faccenda è stato proprio il diretto interessato. Alessandro Cattelan ha fatto pubblicamente l’annuncio tramite il suo affollato profilo Instagram, spiegando di essersi sottoposto ai vari test e di essere risultato positivo al coronavirus. Al momento si trova nella sua abitazione, accudito a distanza dalla moglie Ludovica Sauer e dalle figlie Nina ed Olivia. Ma ... Leggi su tuttivip (Di martedì 3 novembre 2020) Momento di grande incertezza per le sorti di Xe, di conseguenza, per i suoi tantissimi, affezionati telespettatori. Il futuro del celebre talent show di Sky Uno potrebbe essere compromesso a causa di una notizia resa pubblica qualche ora fa. Stiamo parlando dell’acclamato presentatoreche è risultatoal. A rendere pubblica la faccenda è stato proprio il diretto interessato.ha fatto pubblicamente l’annuncio tramite il suo affollato profilo Instagram, spiegando di essersi sottoposto ai vari test e di essere risultatoal coronavirus. Al momento si trova nella sua abitazione, accudito a distanza dalla moglie Ludovica Sauer e dalle figlie Nina ed Olivia. Ma ...

fanpage : Alessandro Cattelan è positivo al #Covid19 - Dome689 : RT @Open_gol: Anche Alessandro Cattelan è risultato positivo al Coronavirus: «Ma sono in ottime mani» - luisa_chiari : RT @Open_gol: Anche Alessandro Cattelan è risultato positivo al Coronavirus: «Ma sono in ottime mani» - Open_gol : Anche Alessandro Cattelan è risultato positivo al Coronavirus: «Ma sono in ottime mani» - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie – Il conduttore Alessandro Cattelan è positivo al Covid. Il Cile riduce di un’ora il cop… -