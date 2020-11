Verona-Benevento 3-1: il commento post partita dei protagonisti (Di martedì 3 novembre 2020) Verona-Benevento, gara valida per la sesta giornata di campionato di Serie A, si è conclusa 3 a 1 a favore dei padroni di casa. Questo il commento post partita dei protagonisti. Cosa ha detto Juric? Il tecnico del Verona ha commentato così il successo della propria squadra: “Cosa mi è piaciuto di più questa vittoria? Mi è piaciuto tantissimo lo spirito dei ragazzi dopo il gol del pareggio. Hanno reagito nelle difficoltà e creato varie occasioni da gol, dimostrando tanta voglia di raggiungere il risultato. Questo è ciò che mi ha fatto più piacere. Come mi spiego gli 11 punti in classifica, nonostante i tanti infortuni e contrattempi? I ragazzi hanno una grandissima voglia di crescere e insieme ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 novembre 2020), gara valida per la sesta giornata di campionato di Serie A, si è conclusa 3 a 1 a favore dei padroni di casa. Questo ildei. Cosa ha detto Juric? Il tecnico delha commentato così il successo della propria squadra: “Cosa mi è piaciuto di più questa vittoria? Mi è piaciuto tantissimo lo spirito dei ragazzi dopo il gol del pareggio. Hanno reagito nelle difficoltà e creato varie occasioni da gol, dimostrando tanta voglia di raggiungere il risultato. Questo è ciò che mi ha fatto più piacere. Come mi spiego gli 11 punti in classifica, nonostante i tanti infortuni e contrattempi? I ragazzi hanno una grandissima voglia di crescere e insieme ...

HellasVeronaFC : MERAVIGLIOSAMENTE VERONA ???? Doppio #Barák+#Lazovic: tris al Benevento e voliamo al 5??° posto in classifica ??… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: Inzaghi defends Caprari: Filippo Inzaghi has defended Gianluca Caprari who was sent off in Benevento’s 3-1 defeat against… - Network_Easy : Inzaghi defends Caprari: Filippo Inzaghi has defended Gianluca Caprari who was sent off in Benevento’s 3-1 defeat a… - eduronco8 : #SerieA: Verona 3 Benevento 1. Milan 16, Sassuolo 14 y Juventus 12. - infoitsport : Serie A, Verona-Benevento 3-1: decidono la doppietta di Barak e il gol di Lazovic - Sportmediaset -