Tennis, Lorenzo Sonego e il duro lavoro paga: la finale a Vienna non un exploit, ma un percorso ben programmato (Di lunedì 2 novembre 2020) Numero 32 del mondo e la possibilità concreta di essere tra le prossime teste di serie dell’Australian Open 2021. Lorenzo Sonego, da questo lunedì, è in una nuova dimensione. L’ATP di Vienna gli ha regalato qualcosa di inatteso, specialmente perché lui da lucky loser non aveva di certo in programma il raggiungimento di una finale di un torneo 500 sul cemento e meno che mai di battere il n.1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale (il settimo azzurro a sconfiggere il n.1 del ranking nella storia). Colpo di fortuna? Non proprio. Il percorso di Sonego parla chiaro e gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros 2020 sono un altro dato da annotare. In buona sostanza, non è il caso di parlare di ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Numero 32 del mondo e la possibilità concreta di essere tra le prossime teste di serie dell’Australian Open 2021., da questo lunedì, è in una nuova dimensione. L’ATP digli ha regalato qualcosa di inatteso, specialmente perché lui da lucky loser non aveva di certo in programma il raggiungimento di unadi un torneo 500 sul cemento e meno che mai di battere il n.1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di(il settimo azzurro a sconfiggere il n.1 del ranking nella storia). Colpo di fortuna? Non proprio. Ildiparla chiaro e gli ottavi diraggiunti al Roland Garros 2020 sono un altro dato da annotare. In buona sostanza, non è il caso di parlare di ...

Coninews : ?? MA-GNI-FI-CO ?? Dopo aver sconfitto Djokovic, Lorenzo #Sonego batte anche il britannico Daniel Evans 6-3 6-4 e vo… - SuperTennisTv : Semifinale da Lucky Loser, best ranking e vittoria sul n°1 al mondo. Lorenzo #Sonego sconfigge #Djokovic 6-2 6-1!… - c_appendino : Nella storia del tennis solo 5 italiani avevano battuto il numero 1 del mondo in carica. Oggi si è aggiunto Lorenzo… - CCanadese : Sonego raggiunge il suo best ranking ATP in carriera - Maracanasport : RT @federtennis: La finale nell'#ATP 500 di Vienna fa guadagnare dieci posizioni a Lorenzo #Sonego, che ritocca il best ranking salendo al… -