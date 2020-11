Rider, dal 3 novembre in vigore il contratto “di comodo”. Il ministero del Lavoro convoca Assodelivery e i sindacati una settimana dopo (Di lunedì 2 novembre 2020) dopo le proteste dei Rider, sostenuti dai sindacati confederali, il ministero del Lavoro convoca fuori tempo massimo per mercoledì 11 novembre il tavolo con Assodelivery, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Rider per i diritti e Riders union Bologna “per la definizione di un contratto collettivo nazionale di Lavoro per i Rider”. Ma a quel punto il contratto siglato dai rappresentanti delle piattaforme con la sola Ugl e ritenuto “di comodo” dalle altre sigle sarà già in vigore da una settimana, visto che ha decorrenza da martedì 3 novembre. E molti ciclofattorini nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)le proteste dei, sostenuti daiconfederali, ildelfuori tempo massimo per mercoledì 11il tavolo con, Cgil, Cisl, Uil, Ugl,per i diritti es union Bologna “per la definizione di uncollettivo nazionale diper i”. Ma a quel punto ilsiglato dai rappresentanti delle piattaforme con la sola Ugl e ritenuto “di comodo” dalle altre sigle sarà già inda una, visto che ha decorrenza da martedì 3. E molti ciclofattorini nei ...

A poche ore dall'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale dei rider è scontro totale tra fattorini, società di food delivery e sindacati confederati. Domani entrerà in vigore l'accordo sig ...

