Poliziotto positivo Covid trovato morto in casa, solo. 'Va tutto bene', diceva ai colleghi (Di lunedì 2 novembre 2020) E su Milano Today si legge che Antonio Pontiggia era il quarto dipendente comunale ad aver contratto il virus: 'Poi era stata la volta di Orazio Uboldi della Direzione Urbanistica di via Bernina, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) E su Milano Today si legge che Antonio Pontiggia era il quarto dipendente comunale ad aver contratto il virus: 'Poi era stata la volta di Orazio Uboldi della Direzione Urbanistica di via Bernina, la ...

