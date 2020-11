Nuovo Dpcm, Salvini: “Dal Governo troppe promesse e fatti zero” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Dal Governo troppe promesse e fatti zero. Gli italiani hanno perso speranza, fiducia e pazienza, però li capisco, perché troppe promesse e fatti zero“. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini all’uscita da Palazzo Madama dopo le comunicazioni al Senato da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al Nuovo Dpcm. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Dalzero. Gli italiani hanno perso speranza, fiducia e pazienza, però li capisco, perchézero“. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteoall’uscita da Palazzo Madama dopo le comunicazioni al Senato da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al

