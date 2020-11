Nuovo Dpcm, Conte riferisce alla Camera: ecco la decisione del Governo (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera per riferire in merito alle nuove misure anti Covid, in vista del Dpcm su cui il Governo sta lavorando in queste ore, e che dovrebbe varare già questa sera. Il capo dell'esecutivo, dopo un confronto con i capi delegazione della maggioranza, e dopo una nuova riunione delle Regioni a cui non ha preso parte (erano presenti invece i ministri Boccia e Speranza), ha anticipato alcune norme, anche se non sono esclusi altri ritocchi nelle prossime ore. Le restrizioni saranno valide per tutto il territorio nazionale, anche se ci saranno distinzioni tra Regioni che hanno già superato l'Rt 2 e quelle che hanno indici più bassi. Verranno disposte misure differenziate, mentre i governatori, soprattutto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeè intervenutoper riferire in merito alle nuove misure anti Covid, in vista delsu cui ilsta lavorando in queste ore, e che dovrebbe varare già questa sera. Il capo dell'esecutivo, dopo un confronto con i capi delegazione della maggioranza, e dopo una nuova riunione delle Regioni a cui non ha preso parte (erano presenti invece i ministri Boccia e Speranza), ha anticipato alcune norme, anche se non sono esclusi altri ritocchi nelle prossime ore. Le restrizioni saranno valide per tutto il territorio nazionale, anche se ci saranno distinzioni tra Regioni che hanno già superato l'Rt 2 e quelle che hanno indici più bassi. Verranno disposte misure differenziate, mentre i governatori, soprattutto ...

