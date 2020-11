Nuovo Dpcm, Conte: “Domani lo completeremo” (Di lunedì 2 novembre 2020) “I capi delegazione delle forze di maggioranza li vedrò domattina, non stasera. Ci aggiorniamo a domani, in mattinata. Domani lavoreremo e completeremo il Dpcm“. Queste le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte dopo aver lasciato il Senato. Lo riporta l’Adnkronos che ha intercettato il Premier prima di lasciare Palazzo Madama. “ Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “I capi delegazione delle forze di maggioranza li vedrò domattina, non stasera. Ci aggiorniamo a domani, in mattinata. Domani lavoreremo e completeremo il“. Queste le dichiarazioni del premier Giuseppedopo aver lasciato il Senato. Lo riporta l’Adnkronos che ha intercettato il Premier prima di lasciare Palazzo Madama. “

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - matteosalvinimi : #Salvini: Alle 21 del lunedì sera tra i presidenti di Regione che ho sentito nessuno sa niente perché nessuno dal g… - TheInkedgineer : @GiuseppeConteIT fai partire il nuovo DPCM da lunedì 9 per favore. Che sto weekend devo vedere la mia futura congiunta a Torino. - annamariamarco : RT @mgdj56: Che norme idiote, che #GovernoDiCarta che abbiamo, ma in che mani siamo capitati. Spunta il piano per gli over 70 Si va verso n… -