Morte Gigi Proietti, i post strazianti dei suoi colleghi e amici (Di lunedì 2 novembre 2020) Pubblicato da Enrico Mentana su Domenica 1 novembre 2020 Anche il direttore del Tg di La7, Entico Mentana , ricorda Gigi Proietti, non sceglie una foto ma un post molto toccante.

massimobray : “Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla… - luigidimaio : La morte di #GigiProietti ci addolora profondamente e scuote un intero Paese, già profondamente colpito. Un’icona… - myrtamerlino : “Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, mi insospettisce.” Ciao Gigi… - blesscoldplay : La mia giornata inizia con la notizia della morte dell'immenso Gigi. Sono distrutta. #gigiproietti - mrluke1969 : RT @myrtamerlino: “Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, mi insospettisce.” Ciao Gigi te ne… -