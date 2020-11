Loredana Lecciso e Al Bano sono sposati? La confessione in diretta (Di lunedì 2 novembre 2020) Loredana Lecciso ha preso parte all’ultima puntata andata in onda di Live – Non è la D’Urso. La showgirl ha sfidato, in coppia con la sorella Raffaella, le cinque sfere, due delle quali a favore e tre contrarie. Durante il confronto sono emerse alcune verità scottanti, soprattutto sul rapporto che la lega da vent’anni con Al Bano. Ecco la verità. Puntata scoppiettante l’ultima andata in onda di Live – Non è la D’Urso. In particolar modo, il momento delle cinque sfere ha visto i toni accendersi nel confronto con le sorelle Lecciso. Oltre agli “sferati” anche Cristiano Malgioglio, in differita, ha espresso la sua sulle due showgirl. Entrambe hanno ripercorso i loro anni durante i quali erano diventate un caso mediatico, ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020)ha preso parte all’ultima puntata andata in onda di Live – Non è la D’Urso. La showgirl ha sfidato, in coppia con la sorella Raffaella, le cinque sfere, due delle quali a favore e tre contrarie. Durante il confrontoemerse alcune verità scottanti, soprattutto sul rapporto che la lega da vent’anni con Al. Ecco la verità. Puntata scoppiettante l’ultima andata in onda di Live – Non è la D’Urso. In particolar modo, il momento delle cinque sfere ha visto i toni accendersi nel confronto con le sorelle. Oltre agli “sferati” anche Cristiano Malgioglio, in differita, ha espresso la sua sulle due showgirl. Entrambe hanno ripercorso i loro anni durante i quali erano diventate un caso mediatico, ...

