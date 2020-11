L’app Immuni non ‘sfonda’ al Sud: solo due Regioni peggio della Campania (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stata la grande scommessa nella lotta alla diffusione del Covid-19. L’utilizzo della tecnologia per garantire un sistema di tracciamento efficace che fosse in grado di poter ricostruire “in tempo reale” le possibili catene di contagio. Parliamo, ovviamente, dell’App “Immuni”. Eppure, passati cinque mesi dal 1 giugno – giorno a partire dal quale l’App poteva essere scaricata – i dati sono tutt’altro che incoraggianti. Soprattutto al Sud. In tutto il Paese ci sono stati oltre 9,5 milioni di download e di persone che hanno scelto di scaricare Immuni App. In sostanza a scaricare l’app è stato il 17,9% della popolazione over 14. Male, molto male il Sud: peggio della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stata la grande scommessa nella lotta alla diffusione del Covid-19. L’utilizzotecnologia per garantire un sistema di tracciamento efficace che fosse in grado di poter ricostruire “in tempo reale” le possibili catene di contagio. Parliamo, ovviamente, dell’App “”. Eppure, passati cinque mesi dal 1 giugno – giorno a partire dal quale l’App poteva essere scaricata – i dati sono tutt’altro che incoraggianti. Soprattutto al Sud. In tutto il Paese ci sono stati oltre 9,5 milioni di download e di persone che hanno scelto di scaricareApp. In sostanza a scaricare l’app è stato il 17,9%popolazione over 14. Male, molto male il Sud:...

