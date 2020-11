Johnny Depp, persa causa con il Sun che lo definisce “picchiatore di mogli” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’attore Johnny Depp ha perso la causa intentata contro il Sun per diffamazione. Il quotidiano lo aveva definito ‘picchiatore di mogli’ Il giudice dell’Alta Corte di Londra, Andrew Nicol, ha rigettato la denuncia per diffamazione fatta da Johnny Depp nei confronti del Sun che nel 2018 lo aveva definito “picchiatore di mogli” dopo le accuse … L'articolo Johnny Depp, persa causa con il Sun che lo definisce “picchiatore di mogli” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) L’attoreha perso laintentata contro il Sun per diffamazione. Il quotidiano lo aveva definito ‘picchiatore di mogli’ Il giudice dell’Alta Corte di Londra, Andrew Nicol, ha rigettato la denuncia per diffamazione fatta danei confronti del Sun che nel 2018 lo aveva definito “picchiatore di mogli” dopo le accuse … L'articolocon il Sun che lo“picchiatore di mogli” proviene da Inews.it.

