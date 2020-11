“Il mio cuore è spezzato”. Lo strazio di Gemma Galgani, per la dama una notizia devastante: il suo dolore sui social (Di lunedì 2 novembre 2020) “Tanta gioia mi hai regalato e tanta gioia mi hai tolto! Una persona di famiglia, una persona cara , con lui si potevano condividere un arcobaleno d’emoziono a cominciare dal suo cavallo di battaglia : ‘A me gli occhi please’ lui ed il suo baule e basta, ma da quel baule, improvvisando, riusciva a farci uscire di tutto era il suo modo di far Teatro! È stato un grande sublime istrione del teatro italiano”. Un ricordo straziante quello di Gemma Galgani che, con il cuore spezzato, poi continua: “Mi sento fortunata per aver condiviso una parte della mia vita professionale con lui e privatamente con la sua famiglia! Raccontava le storie, le speranze, recitava con il cuore! Indimenticabile la sua interpretazione nel debutto di ‘Alleluja brava gente’! Prence Ademar la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) “Tanta gioia mi hai regalato e tanta gioia mi hai tolto! Una persona di famiglia, una persona cara , con lui si potevano condividere un arcobaleno d’emoziono a cominciare dal suo cavallo di battaglia : ‘A me gli occhi please’ lui ed il suo baule e basta, ma da quel baule, improvvisando, riusciva a farci uscire di tutto era il suo modo di far Teatro! È stato un grande sublime istrione del teatro italiano”. Un ricordo straziante quello diche, con ilspezzato, poi continua: “Mi sento fortunata per aver condiviso una parte della mia vita professionale con lui e privatamente con la sua famiglia! Raccontava le storie, le speranze, recitava con il! Indimenticabile la sua interpretazione nel debutto di ‘Alleluja brava gente’! Prence Ademar la ...

borghi_claudio : Aiuto l'On. @AndreaOrlandosp che dice che il motivo del mancato dialogo con le opposizioni è rinvenibile nel mio in… - GiovanniToti : Il mio tweet che sta girando è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio per un errore del social media… - borghi_claudio : Il mio bellissimo panino #Takeaway per la cena. Perché se fossi stato seduto nel ristorante deserto (che aveva mess… - il_praticante : @stefmat1824 Lo so perché sul mio amico lo usavano ma lui era già ammalato di cancro - Agricolturabio1 : RT @2849Dama: ... ho tirato Su’ il mio Cuore, e me ne sono andato.?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Il mio Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri Fortune Italia