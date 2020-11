Ibrahimovic, tweet nostalgico con la maglia della Svezia: “E’ da tempo che non ci si vede” (Di lunedì 2 novembre 2020) "Nostalgia canaglia".Leader dentro e fuori dal campo, trascinatore nonostante i suoi 39 anni, Zlatan Ibrahimovic, è sempre più instancabile. Dopo avere riconquistato il "Diavolo" e raggiunto la vetta della classifica marcatori in Serie A, SuperZlatan, è pronto a riprendersi anche la Svezia. Il giocatore, che non veste la maglia della sua Nazionale dall'Europeo 2016, ha voluto mandare un messaggio che lascia ben poco spazio all'immaginazione "Da quanto tempo che non ci vediamo".Una frase breve, ma significativa, accompagnata da uno scatto che ritrae lo stesso attaccante con indosso la maglia della Svezia. Tra due settimane le squadre si fermeranno per lasciare spazio alle rispettive Nazionali, impegnate tra ... Leggi su mediagol (Di lunedì 2 novembre 2020) "Nostalgia canaglia".Leader dentro e fuori dal campo, trascinatore nonostante i suoi 39 anni, Zlatan, è sempre più instancabile. Dopo avere riconquistato il "Diavolo" e raggiunto la vettaclassifica marcatori in Serie A, SuperZlatan, è pronto a riprendersi anche la. Il giocatore, che non veste lasua Nazionale dall'Europeo 2016, ha voluto mandare un messaggio che lascia ben poco spazio all'immaginazione "Da quantoche non ci vediamo".Una frase breve, ma significativa, accompagnata da uno scatto che ritrae lo stesso attaccante con indosso la. Tra due settimane le squadre si fermeranno per lasciare spazio alle rispettive Nazionali, impegnate tra ...

Mediagol : Ibrahimovic, tweet nostalgico con la maglia della Svezia: 'E' da tempo che non ci si vede' - sportli26181512 : Ibrahimovic torna in nazionale? Il messaggio sui social: 'E' tanto che non ci si vede...' FOTO: 'E' tanto che non c… - bladistic : @Lucyaglam Messi è fortissimo, sicuramente uno tra i migliori giocatori al mondo ultimi 20 anni. Ma la tua analisi… - SalvoMeruls : @nicholas_sudoso @Ibra_official Questo è uno dei tweet più belli e romantici mai letti!!!! Mille like per te!!!… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Alvino: 'Quanto mi sarebbe piaciuto vedere Ibrahimovic al Napoli' -