Iachini: «Dimissioni? La pressione fa parte di questo lavoro» – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro al Roma: queste le parole del tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole sulla possibilità di rassegnare le Dimissioni. «La pressione fa parte del nostro lavoro, ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene: è bello fare gli allenatori anche quando bisogna far sì che le cose vadano per il verso giusto. Non ci dimentichiamo le ottime gare fatte con Torino e Inter e che tanti ci hanno indicato come sorpresa del campionato. Sono partiti tanti giocatori con le Nazionali e gli infortuni ci hanno privato di calciatori importanti» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Beppeha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro al Roma: queste le parole del tecnico della Fiorentina Beppeha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole sulla possibilità di rassegnare le. «Lafadel nostro, ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene: è bello fare gli allenatori anche quando bisogna far sì che le cose vadano per il verso giusto. Non ci dimentichiamo le ottime gare fatte con Torino e Inter e che tanti ci hanno indicato come sorpresa del campionato. Sono partiti tanti giocatori con le Nazionali e gli infortuni ci hanno privato di calciatori importanti» Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Iachini in sala stampa: “Dimissioni? Non ci penso, pressione normale. Nelle prossime settimane…” - Mediagol : #Roma-#Fiorentina, Iachini: 'Infortuni determinanti, pressioni normali. Dimissioni? Rispondo così' - tooresaltato : @ufromthecity @AlfredoPedulla iachini in conferenza ha detto che non ci pensa nemmeno a dare le dimissioni - tooresaltato : iachini: 'dare le dimissioni??? non ci penso proprio' TI ODIO TI ODIO TI ODIO - RiccaMisfit : @acffiorentina Iachini è il male di questa squadra !!!! Dimissioni subito #iachiniout -