Gigi Proietti, le reazioni di Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca: "Era straordinario" (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo la recente scomparsa di Gigi Proietti, anche Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca hanno ricordato l'attore romano: 'Artista dal talento straordinario'. In molti si stanno riunendo virtualmente per ricordare Gigi Proietti, l'attore venuto a mancare da poche ore. In mattinata sono arrivate le reazioni di Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca che hanno voluto commemorare il grande attore romano. Dopo la morte di Sean Connery, in un anno già decisamente segnato da sventure, la scomparsa di Gigi Proietti proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno, ha reso questo inizio di novembre più triste.

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - addolorateo : RT @vfeltri: Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra , se parlo con uno di sinistra divento subi… - lavamuroeri : RT @Tasc_abile: Te sei Gigi Proietti -