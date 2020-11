GFVip, Francesco Oppini chiede scusa per le frasi choc su Dayane Mello: ‘A Verona la violentano’ (Di lunedì 2 novembre 2020) “Non sono difendibile, ho fatto una grande cazzata” Francesco Oppini taglia corto e di fronte ai video che mostrano le sue frasi irripetibili rivolte a Dayane Mello e Flavia Vento chiede semplicemente scusa. Guenda Goria nelle scorse settimane aveva invitato i suoi inquilini a usare un linguaggio adeguato quando si parla delle donne. Il riferimento era alle frasi volgari rivolte da Mario Balotelli, ospite per qualche minuto del Grande Fratello Vip, a Dayane Mello, ma è estendibile anche ad altri protagonisti del reality come Francesco Oppini, finito in queste ore nell’occhio del ciclone per una clip risalente a metà ottobre nella quale usa termini ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 2 novembre 2020) “Non sono difendibile, ho fatto una grande cazzata”taglia corto e di fronte ai video che mostrano le sueirripetibili rivolte ae Flavia Ventosemplicemente. Guenda Goria nelle scorse settimane aveva invitato i suoi inquilini a usare un linguaggio adeguato quando si parla delle donne. Il riferimento era allevolgari rivolte da Mario Balotelli, ospite per qualche minuto del Grande Fratello Vip, a, ma è estendibile anche ad altri protagonisti del reality come, finito in queste ore nell’occhio del ciclone per una clip risalente a metà ottobre nella quale usa termini ...

