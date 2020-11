Favino saluta Proietti con una poesia in romanesco

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Pierfrancesco Favino saluta Gigi Proietti a modo suo, con una poesia in romanesco che omaggia il mattatore della Capitale. Sulla sua pagina Facebook, l’attore Coppa Volpi all’ultima Mostra del Cinema di Venezia per ‘Padrenostro’ ha espresso il dolore per una perdita inaspettata e improvvisa che ha impedito a coloro che lo hanno amato un ultimo saluto. Una morte sopraggiunta nel giorno dell’80esimo compleanno di Proietti, quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa e che si è trasformato nel giorno dell’addio. In tanti quelli che questa mattina si sono recati sotto la clinica privata Villa Margherita, dove si è l’attore si è spento a causa di un arresto cardiaco, per lasciargli un bigliettino e dei fiori. Favino, invece, ha voluto salutarlo così.