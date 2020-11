Elms: Rovera da record all’esordio a Portimao (Di lunedì 2 novembre 2020) Esordio con record per Rovera a Portimao su Ferrari 488 GTE in Elms: nelle seconde prove libere fa segnare il nuovo limite di categoria sul circuito portoghese E’ un esordio con record quello che ha visto protagonista Alessio Rovera nell’ultimo round dell’European Le Mans Series 2020 disputato sull’autodromo dell’Algarve. Il campione italiano GT Sprint era impegnato in una presenza “spot” nel weekend… L'articolo Elms: Rovera da record all’esordio a Portimao Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Esordio conpersu Ferrari 488 GTE in: nelle seconde prove libere fa segnare il nuovo limite di categoria sul circuito portoghese E’ un esordio conquello che ha visto protagonista Alessionell’ultimo round dell’European Le Mans Series 2020 disputato sull’autodromo dell’Algarve. Il campione italiano GT Sprint era impegnato in una presenza “spot” nel weekend… L'articolodaall’esordio aCorriere Nazionale.

Esordio con record per Rovera a Portimao su Ferrari 488 GTE in Elms

