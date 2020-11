Elezioni Usa 2020, i programmi di Trump e Biden a confronto (Di lunedì 2 novembre 2020) USA 2020 programmi – Con l’avvicinarsi dell’Election day del 3 novembre (QUI LA GUIDA) che deciderà il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti, la lente d’ingrandimento va ai programmi proposti dal candidato repubblicano, l’attuale presidente Donald Trump, e il suo sfidante democratico Joe Biden. La proposta di Trump su Coronavirus e sanità Sul tema centrale dell’attualità mondiale, ovvero il Coronavirus, Trump ha sempre ribadito di essere contrario all’obbligo di mascherine e vuole lasciare ai singoli Stati la decisione su come e quando usarle. Anche sui test diagnostici delega tutto ai singoli Stati. Il presidente ha parlato anche di una prossima uscita dall’Organizzazione mondiale della ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) USA– Con l’avvicinarsi dell’Election day del 3 novembre (QUI LA GUIDA) che deciderà il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti, la lente d’ingrandimento va aiproposti dal candidato repubblicano, l’attuale presidente Donald, e il suo sfidante democratico Joe. La proposta disu Coronavirus e sanità Sul tema centrale dell’attualità mondiale, ovvero il Coronavirus,ha sempre ribadito di essere contrario all’obbligo di mascherine e vuole lasciare ai singoli Stati la decisione su come e quando usarle. Anche sui test diagnostici delega tutto ai singoli Stati. Il presidente ha parlato anche di una prossima uscita dall’Organizzazione mondiale della ...

