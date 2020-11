È morto l’attore Gigi Proietti

Leggi su wired

(Di lunedì 2 novembre 2020) Èa Roma oggi, 2 novembre, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, il grande attore, regista e doppiatore. Era stato di recente ricoverato in una clinica per complicazioni cardiache e nelle ultime ore era stato spostato in terapia intensiva. Mattatore della comicità e dello spettacolo italiani, iniziò a esibirsi agli inizi dei ’60 mentre frequentava la facoltà di giurisprudenza, che avrebbe lasciato a pochi esami dalla laurea: cantava nei nightclub per mantenersi e, anche se non era all’epoca un interesse primario, cominciò a studiare teatro attraverso corsi sperimentali e di prestigio, come il Centro Teatro Ateneo, il Centro Universitario Teatrale e il Gruppo Sperimentale 101. Sebbene avesse fatto già comparse da adolescente, debuttò ...