Covid: scuole chiuse a tempo indeterminato a Soverato (Di lunedì 2 novembre 2020) Soverato, 02 NOV - Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città da martedì 3 novembre ...

Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'Faremo tutti gli sforzi finanziari a sostegno del lavoro. Scuole di secondo grado in Dad. Riduzione… - ilfoglio_it : Scuole chiuse (meno reddito futuro), centinaia di migliaia di posti di lavoro persi (meno opportunità oggi), 25 pun… - SkyTG24 : Covid, in Germania inizia il lockdown “soft”: chiudono bar e ristoranti, aperte le scuole - kaliaragorn : RT @MassimoGalli51: Secondo uno studio pubblicato in Lancet Infectious Diseases sui dati di #covid-19 di 131 nazioni, riaprire le scuole in… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Conte: 'Faremo tutti gli sforzi finanziari a sostegno del lavoro. Scuole di secondo grado in Dad. Riduzione 50% l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuole Scuole chiuse o aperte? Quanto contano i contagi negli ambienti scolastici Corriere della Sera Muore a 26 anni, era stato il primo a contrarre il coronavirus. La madre distrutta dopo il «tragico incidente»

Connor Reed aveva solo 26 anni. Il ragazzo gallese è stato il primo britannico a contrarre il coronavirus, lo scorso 25 novembre. Dopo quasi un anno di sofferenze, quarantene ...

Dpcm, verso coprifuoco serale. Conte: «Misure prima di mercoledì, tre aree e 3 scenari di rischio»

Nel nuovo Dpcm si va verso un coprifuoco con la previsione di «limiti agli spostamenti delle persone nella fascia serale più tarda». «Alla ...

