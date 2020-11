Coronavirus | il parere di Bertolaso | “Si al lockdown | ma poi resettare”

Leggi su chenews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Guidoancora una volta dice la sua sulla situazione che in questo momento riguarda il nostro paese. Guido(Fonte foto: web)Guidotorna a parlare dell’emergenza delle ultime settimane nel nostro paese, dopo gli attacchi al Governo delle scorse settimane. L’ex capo della protezione civile da poco rientrato nel giro dei candidabili per la poltrona a sindaco di Roma per il centrodestra non è venuto meno alla pratica di analizzare l’attuale situazione, con la relativa riflessione sulle misure da prendere eventualmente in considerazione per arginare il contagio. Guidosi dice a questo punto favorevole a misure restrittive drastiche come il, cosi da provare a bloccare in maniera decisa il virus. Oltre alla chiusura ...