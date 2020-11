Coronavirus, crescono i contagi nelle scuole: ben 13 positivi e quattro classi in quarantena (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono ben tredici i casi di positività al covid-19 accertati in ambito scolastico dal personale dell'Igiene Pubblica dell'Ausl Romagna nel Forlivese. Sono quattro le classi per le quali è stata ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono ben tredici i casi dità al covid-19 accertati in ambito scolastico dal personale dell'Igiene Pubblica dell'Ausl Romagna nel Forlivese. Sonoleper le quali è stata ...

macrovba : RT @ultimenotizie: Nuovo record in #Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di #coronavirus. Alto anche i… - giuseppe0 : RT @ultimenotizie: Nuovo record in #Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di #coronavirus. Alto anche i… - simcopter : RT @ultimenotizie: Nuovo record in #Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di #coronavirus. Alto anche i… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Nuovo record in #Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di #coronavirus. Alto anche i… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Nuovo record in #Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di #coronavirus. Alto anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono Coronavirus, crescono i contagi nelle scuole: ben 13 positivi e quattro classi in quarantena ForlìToday Coronavirus, in Puglia 626 casi e 9 vittime ma i tamponi sono solo 4mila. In una settimana contagi cresciuti del 50%

La salita della curva epidemica in Puglia emerge con maggiore affidabilità osservando i dati aggregati sulla base di 7 giorni. Sono 626 i nuovi casi di infezione da covid-19 a fronte di 4.060 test eff ...

Covid Toscana, l'analisi: "Quasi come il picco della prima ondata". Con delle differenze

L'andamento dei ricoveri. Secondo l'analisi dell'Ars, i posti letto occupati da malati Covid-19 in Toscana 'si apprestano a raggiungere il picco osservato all’inizio del mese di aprile. Il rafforzamen ...

La salita della curva epidemica in Puglia emerge con maggiore affidabilità osservando i dati aggregati sulla base di 7 giorni. Sono 626 i nuovi casi di infezione da covid-19 a fronte di 4.060 test eff ...L'andamento dei ricoveri. Secondo l'analisi dell'Ars, i posti letto occupati da malati Covid-19 in Toscana 'si apprestano a raggiungere il picco osservato all’inizio del mese di aprile. Il rafforzamen ...