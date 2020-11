Contro il reflusso gastroesofageo | la corretta postura per attenuare i sintomi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ilesofageo può avere origini molto diverse tra loro e comunque non sempre imputabili all’apparato digerente. Molto spesso le cause delsono da ricercare in ripetuti comportamenti sbagliati o comunque non ottimali che, alla lunga, presentano il loro conto sulle condizioni di salute. E’ solo tenendo in considerazione questa premessa che si può cogliere il legame esistente traed errori nellaadottata. L’anello di congiunzione tra questi due elementi è il diaframma. Oggi è riconosciuto che proprio il diaframma svolge un ruolo molto importante nella comparsa e nello sviluppo deidel. Si tratta di un muscolo ...