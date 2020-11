Conte alla Camera: in 15 regioni terapie intensive a rischio in un mese GUARDA LA DIRETTA (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio ascolterà poi le risposte dell'Aula e annuncia misure modulate sulla base della criticità dei territori nel prossimo Dpcm. Immutata disponibilità, dice, al tavolo con le ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio ascolterà poi le risposte dell'Aula e annuncia misure modulate sulla base della criticità dei territori nel prossimo Dpcm. Immutata disponibilità, dice, al tavolo con le ...

Agenzia_Italia : No del centrodestra alla 'cabina di regia' sul Covid - Agenzia_Ansa : #Covid: le Regioni per il coprifuoco. Per #Conte misure diverse per zone, in base alla diffusione territoriale del… - rtl1025 : ?? Il presidente del consiglio, Giuseppe #Conte sarebbe d'accordo con le #Regioni sulla richiesta di misure più rest… - CorriereCitta : Conte in diretta alla Camera: ‘Centri commerciali chiusi nel weekend, limitazioni agli spostamenti e divieto di usc… - SCebetana : RT @vitalbaa: Il prossimo Dpcm non tiene conto degli effetti delle misure del Dpcm precedente 'sulla curva di crescita. Gli effetti possono… -