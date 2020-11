Contagi in calo ma con 47mila tamponi in meno. Oltre 22mila i nuovi casi e 233 i morti nelle ultime 24 ore. Lombardia, Piemonte e Lazio le regioni con più ricoveri (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 22.253 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 7.654 in meno rispetto a 24 ore fa. Un dato fortemente condizionato dalla diminuzione di tamponi, come avviene ogni lunedì: 135.731 contro i 183.457 di ieri. Le vittime da inizio pandemia sono 39.059, ben 233 in più di ieri, quando erano state 208. Il totale degli attualmente positivi è di 396.512 (+18.383), dei quali 375.650 sono in isolamento domiciliare. Sono 19.840 (+938) le persone ricoverate negli ospedali, mentre quelle in terapia intensiva diventano 2.022 (+83). La regione con il maggior numero di nuovi Contagiati è sempre la Lombardia con 5.278 casi, seguita da Campania e Toscana, entrambi appena sopra quota duemila. Nessuna regione ha comunque meno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 22.253 idi Coronavirus in Italia, 7.654 inrispetto a 24 ore fa. Un dato fortemente condizionato dalla diminuzione di, come avviene ogni lunedì: 135.731 contro i 183.457 di ieri. Le vittime da inizio pandemia sono 39.059, ben 233 in più di ieri, quando erano state 208. Il totale degli attualmente positivi è di 396.512 (+18.383), dei quali 375.650 sono in isolamento domiciliare. Sono 19.840 (+938) le persone ricoverate negli ospedali, mentre quelle in terapia intensiva diventano 2.022 (+83). La regione con il maggior numero diati è sempre lacon 5.278, seguita da Campania e Toscana, entrambi appena sopra quota duemila. Nessuna regione ha comunque...

Agenzia_Ansa : #Covid Calano i #contagi, oltre 4 mila in meno ma sono stati effettuati 40mila tamponi in meno. Aumentano le vittim… - Agenzia_Ansa : #Covid: in calo i #contagi, 17 mila nelle ultime 24 ore. I #decessi sono 141. In calo anche il numero di #tamponi:… - fcolarieti : Contagi in calo ma con 47mila tamponi in meno. Oltre 22mila i nuovi casi e 233 i morti nelle ultime 24 ore. Lombard… - LaNotiziaTweet : Contagi in calo ma con 47mila tamponi in meno. Oltre 22mila i nuovi casi e 233 i morti nelle ultime 24 ore. Lombard… - MarcG_69 : RT @Avvenire_Nei: #coronavirus 22.253 nuovi contagi (in calo ma con meno tamponi), 233 morti -